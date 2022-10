“Every Breath You Take” dos Police ultrapassa os mil milhões de visualizações no YouTube

O vídeo para ‘Every Breath You Take’, êxito dos Police, ultrapassou recentemente os mil milhões de visualizações no YouTube.

Lançada em 1983, incluída no álbum “Synchronicity”, a balada escrita por Sting foi a única canção dos Police a atingir o primeiro lugar das tabelas de vendas nos Estados Unidos, tendo conquistado dois prémios Grammy.

De acordo com o YouTube, o vídeo é visto cerca de 300 mil vezes por dia. ‘Every Breath You Take’ junta-se, assim, a outros temas clássicos do rock e da pop, como ‘Bohemian Rhapsody’ (Queen), ‘Numb’ (Linkin Park) ou ‘Sweet Child O’ Mine' (Guns N' Roses), que também ultrapassaram os mil milhões de visualizações naquela plataforma.