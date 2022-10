Diogo Piçarra partilhou um vídeo oficial do concerto que deu na Altice Arena, no passado sábado, com imagens do espetáculo e dos bastidores.

O músico português definiu essa sua estreia na maior sala de espetáculos do país como “o dia mais feliz da [sua] vida em palco”. No YouTube, acrescentou na legenda do vídeo: “Obrigado a todos”.

Veja-o aqui: