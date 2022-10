Diogo Piçarra: “Quando estou doente, esqueço redes sociais. Há quem mostre o cateter enfiado na veia daquele braço roxo inchadíssimo”

Diogo Piçarra falou, no podcast Posto Emissor, sobre os limites para as suas partilhas nas redes sociais, confessando que quando está doente tem menos vontade de usá-las. “Quando estou doente, ocupado no estúdio a fazer música ou com a minha filhota, esqueço mesmo as redes sociais”.

“Há pessoas que é ao contrário. Quando estão doentes é que tiram mesmo a foto do cateter enfiado naquela veia daquele braço roxo inchadíssimo", acrescenta o cantor, "não condeno, mas não sinto vontade quando estou numas urgências. De resto, as redes sociais são o meu espelho e tento partilhar um pouco de trabalho e um pouco de família”.

Ouça a partir da 1 hora, 13 minutos e 47 segundos.