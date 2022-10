Rage Against the Machine cancelam digressão nos Estados Unidos

Os Rage Against the Machine cancelaram a digressão que haviam agendado para os Estados Unidos, em 2023.

Em causa está a lesão sofrida pelo vocalista Zack de la Rocha numa perna, durante um concerto em Chicago, no verão.

“Já passaram quase três meses, e ainda olho para a minha perna estupefacto”, pode ler-se num comunicado emitido pelo músico. “Tivemos dois anos de pandemia, e esperávamos poder voltar a ser uma banda e continuar o trabalho que começámos há 30 anos. A ensaiar, a treinar, a reconciliarmo-nos, a voltar à boa forma. Um concerto e meio depois, o meu tendão de Aquiles rompeu-se”.

Recorde-se que os Rage Against the Machine anunciaram a sua reunião em 2019, marcando vários concertos em 2020. Porém, a pandemia obrigou ao seu adiamento para este ano, com a primeira etapa a ter tido lugar nos Estados Unidos entre julho e agosto. Após a lesão de Zack, o grupo cancelou todos os concertos que tinha marcado para a Europa.

Leia o comunicado de Zack de la Rocha, na íntegra: