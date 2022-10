Pearl Jam participam em disco a favor do aborto seguro

Os Pearl Jam irão participar numa compilação a favor do aborto seguro, cujo objetivo é o de angariar fundos para organizações de caridade.

O disco, intitulado “Good Music To Ensure Safe Abortion Access To All”, será disponibilizado no Bandcamp na próxima sexta-feira, podendo ser adquirido através deste link. Nele participarão ainda artistas como as Wet Leg, Cat Power, David Byrne, Fleet Foxes ou os R.E.M..

“Good Music To Ensure Safe Abortion Access To All” conterá gravações inéditas, entre canções novas, remisturas, versões ao vivo e maquetas. O disco estará à venda a partir das 8h em Portugal continental.

As receitas obtidas serão entregues a associações como a Brigid Alliance, que oferece apoio logístico às mulheres que pretendem fazer um aborto nos Estados Unidos. O direito ao aborto naquele país foi revogado este ano, após uma decisão do Supremo Tribunal.