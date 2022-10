"Muito melhor do que ir para a creche!" Harry Styles agradece a uma pequena fã

Harry Styles deu um concerto em Austin, no estado norte-americano do Texas, marcado por uma interação adorável com uma jovem fã.

A meio do espetáculo, o artista britânico notou um cartaz onde se podia ler “faltei à creche para estar aqui”, erguido pela menina em questão.

Após perguntar à criança, Camila, se estava a gostar do concerto, Harry Styles foi agraciado com um polegar para cima e um enorme sorriso.

“É o teu primeiro concerto? Façam barulho pela Camila, pessoal. Isto é muito melhor do que ir para a creche!”, brincou.

Veja aqui o momento: