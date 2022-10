Diogo Piçarra: “Nunca tive muito jeito para dançar... Nem para cantar. Comecei a cantar por cima da guitarra e as coisas foram surgindo”

Diogo Piçarra recorda, no podcast Posto Emissor, a insegurança que sentia no início do seu percurso musical, defendendo, também, que nunca pensou que tivesse jeito para dançar ou cantar. “O meu pensamento era: ‘nunca vou conseguir porque ninguém aqui no Algarve conseguiu’”.

“Nunca tive muito jeito para dançar… Nem para cantar, sabes? Sou músico e produtor e, de repente, comecei a cantar por cima da guitarra e as coisas foram surgindo”, diz, “parece que as coisas foram acontecendo em piloto automático, com muito trabalho mas sem explicação”.

Ouça a partir dos 10 minutos e 11 segundos.