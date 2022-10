Eric Idle dos Monty Python revela que lutou contra cancro nos últimos três anos. “Só chorei quando soube que ia viver”

Eric Idle, humorista britânico conhecido como membro dos históricos Monty Python, revelou que sofreu de cancro do pâncreas durante os últimos três anos.

Em entrevista ao jornal inglês “The Guardian”, Idle garante que só chorou “quando soube que ia viver. [Quando soube o diagnóstico], aguentei. Sou britânico! Na face do perigo, tentamos não demonstrar emoções”, diz o artista de 79 anos.



Dez dias depois do diagnóstico, Eric Idle foi hospitalizado. “O médico garantiu-me que tinha uma boa oportunidade de retirar o tumor, porque estava mesmo no meio do pâncreas. Depois de uma cirurgia de cinco horas, foi removido, perfeitamente intacto.”



Desde então, Eric Idle manteve a sua condição em segredo, fazendo exames duas vezes por ano. “Andei a viver seis meses de cada vez. Não sabia quanto tempo tinha. Recentemente fui ao médico e ele disse-me: ‘Se tivesse vindo cá duas semanas mais tarde, já não teria sido operado. Teria ido diretamente para a quimioterapia’, o que naquela altura já não serve de muito.”

O humorista mostra-se feliz com o desfecho da sua história, tendo em consideração a elevada taxa de mortalidade deste cancro. E garante que não se assustou muito, porque se lembrou de George Harrison, dos Beatles: “Ele sempre me disse: podes ter o dinheiro que quiseres, podes ser a pessoa mais famosa do mundo, que também vais morrer. Preparou-se para isso toda a vida. Eu estava com ele quando ele morreu. Ele não estava preocupado, porque seguia a fé hindu.” Apesar de ter na ciência a sua única fé, Eric Idle diz que George Harrison o inspirou: “Foi fabuloso ver alguém falecer com calma, sem pânico, arrependimentos ou amargura. Foi um grande exemplo.”