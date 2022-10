Nandi Bushell lança o seu primeiro single a solo: ouça aqui 'The Shadows'

Nandi Bushell acaba de lançar o seu primeiro single a solo, ‘The Shadows’.

A jovem prodígio, que juntou milhões de seguidores nas redes sociais com as suas versões de temas do rock e do metal - e que acabou a partilhar palco com nomes como os Foo Fighters -, dá assim o primeiro grande passo na sua carreira musical.

O tema, que vem acompanhado por um vídeo que mostra Nandi a tocar todos os instrumentos presentes, foi inspirado pela luta do seu próprio pai contra a depressão.

“Gosto de fazer versões e divirto-me muito a fazer esses vídeos, mas quero que as pessoas saibam que também adoro compor”, afirmou. “Espero que a minha canção ajude outras pessoas que se sintam em baixo”.

Ouça aqui ‘The Shadows’: