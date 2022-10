Lil Nas X sofre ‘emergência’ intestinal durante concerto: “Estou no backstage neste momento e isto não faz parte do espetáculo”

Lil Nas X teve de parar um concerto em Atlanta na passada quarta-feira devido a uma ‘emergência’ intestinal. O rapper norte-americano resolveu informar os fãs do que se estava a passar, dizendo: “Estou no backstage neste momento e isto não faz parte do espetáculo”.

“Estou a cag*r, portanto sejam pacientes. Dentro de um minuto ou dois, estarei de volta”, acrescentou ainda Nas X. Como mostra o vídeo partilhado por um fã que pode ser visto abaixo, o público reagiu de forma divertida à situação. No Twitter, houve quem comentasse: “sempre me perguntei como será ter de usar a sanita a meio de um concerto”.