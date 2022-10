Em apenas 9 dias, Nick Cannon, ex-marido de Mariah Carey, foi pai de duas crianças

Nick Cannon, rapper e apresentador norte-americano de 41 anos, acabou de ser pai novamente. Em apenas 9 dias, o ex-marido de Mariah Carey, tornou-se pai de mais duas crianças, tendo neste momento 10 filhos e um 11º a caminho.

O anúncio do nascimento do pequeno Rise Messiah, a 23 de setembro, foi feito por Cannon no Instagram esta sexta-feira: “Outra bênção. Enquanto a minha jornada neste planeta se torna mais fascinante, tudo o que posso fazer é agradecer a Deus e pedir-lhe para continuar a guiar-me”.

Sobre a mãe de Rise Messiah, a modelo Brittany Bell, escreve: “ela ensinou-me tanto sobre parentalidade, psicologia, espiritualidade, amor e a vida em geral”, revelando depois que foi o parto mais difícil a que assistiu. “Nasceu após 48 horas de dor excruciante e risco de vida”.

Rise Messiah é o terceiro filho de Cannon com Bell, mãe também de Powerful Queen, nascida em dezembro de 2020, e Golden Sagon, nascido em fevereiro de 2017. No passado dia 14 de setembro, nasceu Onyx Ice Cole, filha de Cannon com a também modelo LaNisha Cole. A 28 de junho, nascera Legendary Love, cuja mãe é a modelo Bre Tiesi.

Em 2021, o artista viu nascer e morrer, com apenas cinco meses, Zen S., filho que teve com Alyssa Scott. Também no ano passado, Cannon tornou-se pai dos gémeos Zion e Zillion, filhos de Abby De La Rosa, que estará neste momento grávida de uma terceira criança sua.

Os primeiros filhos gémeos de Nick Cannon, Moroccan e Monroe, nasceram a 30 de abril de 2011, resultado do seu casamento com Mariah Carey, de quem se divorciou em 2016.