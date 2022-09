Michelle Pfeiffer comovida com morte de Coolio: “O nosso filme foi um sucesso por causa da 'Gangsta's Paradise'”

A atriz Michelle Pfeiffer lamentou a morte do rapper Coolio, com quem contracenou no videoclip para ‘Gangsta’s Paradise'.

O tema foi incluído na banda-sonora de “Mentes Perigosas”, filme que tem Pfeiffer como atriz principal. “O nosso filme foi um sucesso por causa dessa canção”, escreveu, no Instagram.

“Tive a sorte de trabalhar com ele. Ganhou um Grammy pelo seu trabalho brilhante. Ele foi muito querido [nas filmagens] e ainda me arrepio a ouvir essa canção”.

O rapper morreu esta quarta-feira, aos 59 anos, suspeitando-se de um ataque cardíaco. O norte-americano foi encontrado caído no chão da casa-de-banho, em casa de um amigo.



Recorde aqui ‘Gangsta’s Paradise', que recentemente atingira a marca de mil milhões de visualizações no YouTube: