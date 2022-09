Dave Navarro desiste de digressão com Smashing Pumpkins devido a sintomas de covid longa. "Ainda me sinto muito cansado"

Dave Navarro não se irá juntar aos Jane's Addiction, na digressão conjunta desta banda com os Smashing Pumpkins.

A ausência do guitarrista deve-se aos sintomas de covid longa, doença contra a qual tem lutado “desde dezembro”.

“Esperava ter recuperado em outubro, mas ainda me sinto muito cansado e não conseguirei juntar-me a esta etapa da digressão”, afirmou, nas redes sociais.

“Sinto-me desolado, até porque o Eric Avery, o nosso baixista original, voltou. Queríamos que vissem a formação original, mas teremos de esperar até eu recuperar. Enquanto a banda anda pela estrada, irei trabalhar em material novo em estúdio”.

O músico será substituído por Troy Van Leeuwen, dos Queens of the Stone Age e Eagles of Death Metal. A digressão terá início em Dallas, EUA, no próximo domingo.