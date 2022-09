Neil Young não terá gostado que Beck tenha feito versão sua para anúncio

Neil Young não terá gostado que uma versão da sua canção ‘Old Man’, interpretada por Beck, tenha sido utilizada num anúncio da NFL, a liga profissional de futebol americano.

O músico nunca aceitou que a sua obra fosse utilizada para fins de publicidade, tendo em 1988 lançado o tema ‘This Note’s For You', que contém os versos “Não cantarei para a Pepsi, não cantarei para a Coca-Cola”.

No Instagram, Young partilhou uma imagem do videoclip dessa canção, onde segura uma garrafa com a frase “patrocinado por ninguém”.

Ainda que ‘Old Man' seja de sua autoria, Young não poderia, possivelmente, ter rejeitado a sua utilização no anúncio da NFL. Em 2021, vendeu parte do seu catálogo ao fundo Hipgnosis; a “Stereogum” especula que o acordo realizado entre ambos permita a utilização de versões de canções de Neil Young em anúncios.