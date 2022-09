Marisa Liz: “Andamos sempre a adiar a nossa felicidade. Porque é que temos de esperar que a vida esteja a acabar para aprendermos a viver?”

Marisa Liz, que esteve no Posto Emissor a falar sobre a sua estreia a solo, refletiu também sobre aquilo que considera ser a excessiva importância dada, na sociedade, ao trabalho e aos bens materiais.

“O nosso caminho é o do ter, não o do ser. Avalias as pessoas pelo que têm, pela roupa que vestem… Quando conheces alguém, a primeira perguntas que fazes é: ‘o que é que fazes?’ Em vez de ‘o que és, o que te deixa feliz’”, diz.



“Andamos sempre a adiar a nossa felicidade. Se perguntares a pessoas de 80 ou 90 anos o que teriam feito diferente na vida, dizem-te que gostavam de ter passado mais tempo com a família, de terem seguido os seus sonhos, de não se terem julgado tanto. Porque é que temos de esperar que a vida esteja a acabar para aprendermos a viver?”

Pode ouvir a resposta completa pelos 51m minutos.