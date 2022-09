EXCLUSIVO. Furacões, zombies e gatinhos: ‘As Notícias’ do novo vídeo d'Os Azeitonas

O novo álbum d'Os Azeitonas, “Reconstrução”, é editado esta sexta-feira e a BLITZ antecipa-o, em exclusivo, com o vídeo do single ‘As Notícias’, que pode ser visto no topo da página. Além da nova canção, o disco conta com temas como ‘Três Dias de Sol’, ‘Ernesto’ ou ‘Solta a Voz e Canta’, tema com o qual a banda nortenha participou na edição deste ano do Festival da Canção.

Com composição de João Couto, ‘As Notícias’ partiu, segundo o próprio, da melodia do refrão com a palavra ‘Shanrgi-La’. “Daí, no pico do confinamento, surgiu a frase ‘Não sei se viste as notícias hoje’ por estarmos super inundados de más notícias, em que o mundo parecia mesmo que estava a desabar”, explica a banda, “foi o mote para uma canção que fala sobre a tentativa de equilibrar o otimismo com o pessimismo e rezar para que este último não vença”.