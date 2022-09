Damon Albarn quer trabalhar com Billie Eilish. “Pode sair folk ou metal satânico”

Damon Albarn anunciou a sua intenção de colaborar com Billie Eilish.

O líder dos Blur e dos Gorillaz, que atuou com Eilish no festival de Coachella, afirmou à Apple Music 1 que os dois “continuarão a tentar”, até as agendas de ambos estarem livres.

Albarn admite, porém, que não sabe a que soaria uma eventual colaboração entre ambos: “Pode sair folk ou metal satânico”, brincou.

Em abril, no festival de Coachella, Eilish deixou rasgados elogios a Damon Albarn, a quem chamou “génio”. “Mudou a minha vida”, disse. O músico britânico também se confessou fã de Billie Eilish: “Adoro-a, só a conheço por causa da sua música”.