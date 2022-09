Marisa Liz: “Nos primeiros anos de Amor Electro, as perguntas eram para os homens. Houve uma pergunta que proibi”

Marisa Liz, que se tornou conhecida como vocalista dos Amor Electro e agora se estreia a solo, refletiu sobre o seu trajeto num mundo de homens (antes dos Amor Electro, integrou os Donna Maria).



“Tive de ser one of the guys para a coisa a funcionar”, diz. “Dificuldade não senti mas, nos primeiros anos, se tivesse um homem ao meu lado, a maior parte das vezes a pergunta era para ele. Houve uma pergunta que proibí. Disse: não respondo a essa pergunta, nunca mais”.

“Mas eu sou por todos”, alerta. “Durante séculos, também não deve ter sido nada fácil dizerem aos homens, aos 15 anos: tu agora vais para a guerra, ou vais sair de casa e tens de sustentar cinco pessoas. As mulheres vêm de um sítio horrível, os homens também”, acredita.

