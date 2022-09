Eurovisão 2023: a escolha será entre Liverpool e Glasgow

A edição de 2023 do festival da Eurovisão irá realizar-se em Liverpool, em Inglaterra, ou em Glasgow, na Escócia, naquela que será a primeira edição do festival no Reino Unido em 25 anos.

Recorde-se que a Eurovisão se irá realizar no Reino Unido devido à guerra na Ucrânia, que venceu o evento este ano.

Entre as cidades capazes de acolher o festival contavam-se, para além de Liverpool e Glasgow, Birmingham, Leeds, Newcastle, Sheffield e Manchester. Segundo a BBC, a decisão final será tomada dentro de algumas semanas.

“A Eurovisão é um evento bastante complexo. Liverpool e Glasgow têm mais força em termos de oferta”, afirmou Phil Harrold, diretor do comité de seleção da BBC.

“Estamos determinados a fazer com que a Eurovisão 2023 reflita tanto a vitória da Ucrânia, como que seja um evento no qual todo o Reino Unido possa participar”.