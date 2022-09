Depois da polémica das mensagens enviadas pelo vocalista, Maroon 5 anunciam residência em Las Vegas

Os Maroon 5, que recentemente se viram nas manchetes noticiosas devido às mensagens privadas que o seu vocalista terá enviado a numerosas mulheres, acabam de anunciar uma residência de 16 espetáculos em Las Vegas, no próximo ano.

Os concertos estão marcados para os meses de março, abril, juho e agosto. Antes disso, os norte-americanos andarão em digressão pela Ásia.

Geralmente reservadas a artistas com longas carreiras (Céline Dion, Elton John) ou com grandes bases de fãs, as residências em Las Vegas são, por natureza, extremamente bem remuneradas.

No passado mês de junho, os Maroon 5 lançaram o álbum “Jordi”. Este mês, Adam Levine viu-se na berlinda quando uma jovem modelo o acusou de ter tido um caso extraconjugal com ele. Na sequência dessa revelação, numerosas mulheres partilharam as mensagens que terão recebido no cantor, que se tornaram virais.