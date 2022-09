A lista de 250 melhores canções dos anos 90 para a Pitchfork tem um número 1 surpreendente

O site “Pitchfork” publicou uma nova lista de melhores canções dos anos 90, atualizando as suas escolhas de 2010.

“Porque o nosso entendimento da música muda, à medida que aprendemos; porque é muito excitante descobrir algo que não conhecíamos (ou compreendíamos); porque o gosto evolui e cresce, enriquecido pela passagem do tempo”, justifica-se a equipa da publicação online.

Na nova lista, ‘Believe’, de Cher, fica à frente de ‘Paranoid Android’, dos Radiohead, e ‘Smells Like Teen Spirit’, dos Nirvana, entra no top 10, o que não sucedia em 2010.

Há 12 anos, o pódio era composto por ‘Gold Soundz’, dos Pavement, ‘Common People’, dos Pulp, e ‘Nuthing’ But a ‘G’ Thang', de Dr. Dre com Snoop Doggy Dogg. Em 2022, a líder é Mariah Carey, com ‘Fantasy’, seguida por ‘Hyperballad’, de Björk, e 'Are You That Somebody?, de Aaliyah.

Veja aqui os primeiros 25 discos da nova lista da Pitchfork.

25. A Tribe Called Quest: “Can I Kick It?” (1990)

24. Radiohead: “Paranoid Android” (1997)

23. Cher: “Believe” (1998)

22. The Breeders: “Cannonball” (1993)

21. Beastie Boys: “Sabotage” (1994)

20. Underworld: “Born Slippy (Nuxx)” (1996)

19. Sinéad O’Connor: “Nothing Compares 2 U” (1990)

18. Pulp: “Common People” (1995)

17. Portishead: “Sour Times” (1994)

16. George Michael: “Freedom! ’90” (1990)



15. Mobb Deep: “Shook Ones, Pt. II” (1995)

14. Fiona Apple: “Criminal” (1996)

13. Mazzy Star: “Fade Into You” (1993)

12. Lauryn Hill: “Doo Wop (That Thing)” (1998)

11. Daft Punk: “Around the World” (1997)

10. Bikini Kill: “Rebel Girl” (1992)

9. The Notorious B.I.G.: “Juicy” (1994)

8. Destiny’s Child: “Say My Name” (1999)

7. Aphex Twin: “Windowlicker” (1997)

6. Nirvana: “Smells Like Teen Spirit” (1991)



5. Missy Elliott: “The Rain (Supa Dupa Fly)” (1997)

4. Liz Phair: “Fuck and Run” (1993)

3. Aaliyah: “Are You That Somebody?” (1998)

2. Björk: “Hyperballad” (1995)

1. Mariah Carey: “Fantasy (Remix)” [ft. Ol’ Dirty Bastard] (1995)