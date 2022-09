Hailey Bieber contra-ataca documentário de Selena Gomez com declarações sobre Justin Bieber: “Muito do ódio vem da ideia que eu o roubei”

Hailey Bieber resolveu falar pela primeira vez sobre o boato de que terá começado a sua relação com o marido, Justin Bieber, quando este ainda namorava com Selena Gomez. Em declarações ao episódio desta semana do podcast “Call Her Daddy”, que será revelado na íntegra na quinta-feira, a modelo norte-americana começa por dizer: “É uma loucura… Eu literalmente nunca falei disto antes”.

“Muito do ódio vem da ideia ‘tu roubaste-o’”, continua Hailey. No excerto conhecido da conversa, a modelo termina dizendo: “As pessoas precisam de saber a verdade, porque há uma verdade”. Mais pormenores só serão conhecidos depois de amanhã, mas os fãs de Selena Gomez acreditam que as declarações de Hailey Bieber são uma resposta antecipada àquilo que a cantora divulgará no seu novo documentário, “My Mind & Me”, com estreia marcada na Apple TV+ a 4 de novembro.

Segundo informação avançada sobre “My Mind & Me”, o filme documenta os últimos seis anos da vida de Gomez, que terminou definitivamente a sua relação com Justin Bieber em 2018, depois de oito anos de um namoro com várias interrupções. Recorde-se que, nos últimos anos, a cantora falou abertamente sobre os seus problemas de ansiedade e depressão, tendo-lhe também sido diagnosticado lúpus. Em setembro de 2017, revelou ter recebido um transplante de rim. Veja o primeiro trailer do documentário.