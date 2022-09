Fãs de Ian Brown dos Stone Roses revoltados com concerto “de karaoke”

Ian Brown está a ser alvo de muitas críticas por parte dos fãs dos Stone Roses, que acusam o músico de ter “assassinado” as suas próprias canções.

Em causa está o formato escolhido por Brown para a sua nova digressão pelo Reino Unido, apresentando-se sozinho em palco, sem banda, e com o instrumental pré-gravado.

A digressão arrancou no passado domingo em Leeds, Inglaterra, e poucos foram os que deixaram mensagens positivas.

“Sinto-me desolado por ter visto o Ian Brown, num concerto esgotado, com bilhetes a 40 libras [cerca de 45 euros], sem banda”, afirmou um fã no Twitter. “Sou fã de longa data, mas foi péssimo. Fez karaoke e assassinou as próprias canções”.

Outro fã foi mais longe: “se tiverem bilhetes para esta digressão, vendam-nos, rápido”. Mas também houve elogios, mesmo que tímidos: “Se forem fãs do Ian Brown e do trabalho dele a solo, vão adorar. Não esperem é ver uma banda”.

Veja algumas das reações ao arranque da nova digressão de Ian Brown: