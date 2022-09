Marisa Liz: “Quando vemos um homem a chorar, nós mulheres temos logo uma atitude maternal. Mas eles também sabem lidar com a dor”

Marisa Liz esteve no Posto Emissor, podcast da BLITZ, para falar do seu primeiro single a solo e de outros projetos, como o papel de jurada no concurso “The Voice Portugal”.

Sobre o facto de ser conhecida pelas suas reações emocionadas, a cantora comenta: “Sou emotiva a todos os níveis: às vezes para o bem, outras vezes para o mal. Mas não sei se sou a mais emotiva. A Carolina [Deslandes] também é muito emotiva e maternal. E os homens também, não expressam é tanto”, acredita.



“Quando vemos um homem a chorar, nós, mulheres, temos logo uma atitude maternal de [proteção], porque sentimos que sabemos lidar com a dor melhor que eles. Mas eles também sabem, às vezes não tiveram foi oportunidade de lidar com a dor de forma sincera.”



Pode ouvir a resposta completa à 1h 19m 14s.