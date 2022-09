Revista inglesa assinala 65º aniversário de Nick Cave com ilustração do português André Carrilho

Na passada quinta-feira, 22 de setembro, Nick Cave, que este ano passou duas vezes por Portugal, para concertos no Porto e em Lisboa, celebrou os seus 65 anos. A revista inglesa “New Statesman” assinalou a data com um ensaio sobre a sua longevidade, biológica e criativa. A ilustração - uma caricatura de Nick Cave nos braços dos fãs - é do ilustrador e autor português André Carrilho.

No artigo, George Eaton parte do livro “Faith, Hope and Carnage”, que reúne numerosas entrevistas de Nick Cave ao jornalista Séan O'Hagan, para discorrer sobre os três pilares da “ressurreição” do australiano, após a perda de dois dos seus filhos.

“O primeiro, talvez com alguma surpresa, é Deus”, pode ler-se no ensaio. “Há muito que Cave se debruça sobre a Bíblia por interesse literário mas, recentemente, a sua relação com a religião tornou-se mais pessoal”, defende, citando Nick Cave: “Talvez Deus seja a busca propriamente dita”.

“O segundo indivíduo em quem Cave se apoia é Warren Ellis, um multi-instrumentista e compositor de talento extravagante a quem talvez só Jonny Greenwood, dos Radiohead, possa fazer sombra na música popular”, diz George Eaton sobre o músico dos Bad Seeds.

“Por fim, há Susie, que há 23 anos é mulher de Cave e que, depois do fim da sua relação com PJ Harvey, lhe proporcionou um renascimento emocional. Dois anos depois de se conhecerem, ele saiu da reabilitação pela última vez. Casaram-se no dia do eclipse solar em 1999, numa capela medieval em Sydney.”

O artigo sublinha ainda a relação especial de Nick Cave com a sua base de fãs, alimentada no site “The Red Hands File”.