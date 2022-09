Beyoncé está a preparar uma digressão mundial para 2023, apoiada em “Renaissance”, o seu novo álbum.

O jornal “New York Post” afirma que o anúncio da nova digressão de Beyoncé será feito dentro de poucas semanas, não se sabendo para já por que países passará a artista.

A última digressão de Beyoncé data de 2018, aquando do lançamento de “Everything Is Love”, álbum que fez em colaboração com o marido, Jay-Z. A sua última atuação em Portugal foi em 2014, na Altice Arena, em Lisboa.