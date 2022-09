Apadrinhado pela apresentadora aos 12 anos, cantor ataca Ellen DeGeneres: “É a pessoa mais manipuladora, egoísta e oportunista que conheci”

O cantor norte-americano Greyson Chance deixou duras críticas a Ellen DeGeneres, dizendo-se “abandonado” pela apresentadora de televisão.

Em 2010, o cantor, que tinha então apenas 12 anos, tornou-se viral nas redes sociais com um vídeo onde interpretava ‘Paparazzi’, de Lady Gaga, na escola. Nesse mesmo ano, foi convidado a participar no programa de DeGeneres, que acabaria por contratá-lo para a sua própria editora.

Agora, em entrevista à revista “Rolling Stone”, Greyson não esconde a sua raiva e desilusão. “Tornou-se demasiado controladora”, disse. “Gritava com os estilistas, gritava com as pessoas à minha frente, dizia-me o que vestir. Era humilhante”.

“É a pessoa mais manipuladora, egoísta e oportunista que conheci”, remata o artista.

Em 2012, aquando do lançamento do seu primeiro EP, que foi um fracasso de vendas, Greyson Chance foi despedido da editora de Ellen. O cantor diz-se, agora, “abandonado”. Quanto a Ellen DeGeneres, não respondeu publicamente aos comentários de Greyson Chance.