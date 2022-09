Arcade Fire em Lisboa: um alinhamento diferente e mais festa na rua na segunda noite no Campo Pequeno

De visita a Portugal esta semana, para dois concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, os Arcade Fire apresentaram, na segunda noite, um alinhamento diferente do que ofereceram na primeira.

Tal como na quinta-feira, a festa voltou a estender-se ao exterior da sala. Veja aqui um vídeo de ‘Wake Up’ e outro do “after party” do concerto:

Este foi o alinhamento do segundo concerto dos Arcade Fire em Lisboa, a 23 de setembro:



1. Age of Anxiety I

2. Neighborhood #1 (Tunnels)

3. We Used to Wait

4. Afterlife

5. Reflektor

6. Creature Comfort

7. Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

8. End of the Empire I-III

9. End of the Empire IV (Sagittarius A*)

10. The Lightning I

11. The Lightning II

12. Everything Now

13. Ready to Start

14. The Suburbs

15. The Suburbs (Continued)

16. Intervention

17. Unconditional I (Lookout Kid)

18. Here Comes the Night Time

19. Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

20. Wake Up

Encore:

21. Neighborhood #3 (Power Out)

22. Rebellion (Lies)

A BLITZ esteve na primeira noite, a 22 de setembro. Leia aqui a reportagem e veja abaixo as fotos.