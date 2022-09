A casa onde a família Byers de “Stranger Things” reside existe mesmo - e foi colocada à venda.

Localizada em Fayetteville, no estado norte-americano da Geórgia, a casa pode agora ser adquirida por um valor a rondar os 309 mil euros.

Construída no início do século XX, a casa tem três quartos e está situada numa propriedade com 2,4 hectares. Os donos terão sido “obrigados” a vender a casa, após vários fãs da série terem invadido a propriedade em questão.

Veja mais fotografias da casa: