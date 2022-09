Red Hot Chili Peppers revelam canção de homenagem a Eddie Van Halen. Ouça aqui 'Eddie'

Os Red Hot Chili Peppers divulgaram esta semana um novo single, ‘Eddie’. O tema fará parte do novo álbum, “Return of the Dream Canteen”, o segundo que a banda norte-americana edita este ano.

‘Eddie’ é apresentado como homenagem a Eddie Van Halen, guitarrista falecido em 2020. “Às vezes não percebemos o quão ligados estamos aos artistas até ao dia em que morrem”, afirmou Anthony Kiedis, vocalista dos Red Hot Chili Peppers, em comunicado.

“Ele era único. A nossa canção serve para vos aconselhar a não lembrar a morte do Eddie, mas o facto de ele ter vivido o seu sonho louco”.

Ouça aqui ‘Eddie’: