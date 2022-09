José Mourinho brilha no novo vídeo do rapper inglês Stormzy

O treinador português José Mourinho, atualmente aos comandos do clube de futebol italiano Roma, participa no vídeo do rapper britânico Stormzy para o tema ‘Mel Made Me Do It’.

Partilhado esta quinta-feira, o vídeo conta também com a participação de artistas como Dave e Little Simz, do velocista jamaicano Usain Bolt e de membros da família de Stormzy.

Veja aqui o vídeo de ‘Mel Made Me Do It’, que dura mais de dez minutos e já tem mais de um milhão de visualizações no YouTube desde a sua estreia, esta quinta-feira.