Todos os concertos marcados para 2022 em Portugal

CORDAS WORLD MUSIC FESTIVAL

Até 25 de setembro, Ilha do Pico, Açores

PATRICE

Capitólio, Lisboa, 22 de setembro

FESTIVAL IMINENTE

Matinha, Lisboa, 22 a 25 de setembro

22 de setembro

AZIA

BbyMutha

DJ Doraemon & DJ ADAMM & PROGRESSIVU

DJ Khéops

Landim

Maria Putas Reis Bêbadas

Piny

ProfJam

REAL GUNS

XEXA

Yaw Tembe & Joana Guerra

Young M.A

Yuri NR5

23 de setembro

Ariyouok

Carla Prata

DJ Danifox

ÉLLÀH

IAM

Ne Jah

Shaka Lion B2B DJ Glue

Sister Nancy

Smoke DZA

Yakuza

24 de setembro

2700.Dias de Ferro.

Dengo Club

Enchufada

Guilty Simpson & Phat Kat

Juana na Rap

Mansur Brown

Nex Supremo

Pete & Bas

PKA

Puta da Silva

Rochelle Jordan

Sam The Kid & Orquestra + Orelha Negra

Tristany

Yasiin Bey

25 de setembro

África Negra

Bandua

Buruntuma

Children of Zeus

Cookie Jane

Diana Niepce

Diego el Gavi

Karol Conká

Marianne

MRCMedina

Nayela

NOT FORBIDEN - Rui Rebelo & Comunidade de Músicos Afegãos

Sara Correia



SANTA CASA ALFAMA

Alfama, Lisboa, 23 e 24 de setembro

23 de setembro: Homenagem a Max com António Zambujo e convidados

24 de setembro: Dulce Pontes com Ricardo Ribeiro



ARCADE FIRE

Campo Pequeno, Lisboa, 22 e 23 de setembro



Michael Kiwanuka

Superbock Arena – Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de setembro

Campo Pequeno, Lisboa, 24 de setembro



MIMO

Centro Histórico do Porto, de 23 a 25 de setembro



23 de setembro

Chico César

Asa (Asha)

Plínio Fernandes

Valentina Lisitsa

Channel One Sound System

Gileno Santana

VJ Astronauta Mecanico e Thiago Montano

DJ Fafora

Mario Lucio e os Kriols

24 de setembro

Branko

Ray Lema

Duoud

A Mamanus

Matilde Castro b2b Simone Francisco

DJ Phephz b2b Bruma

Chiara Santoro & Fabio Centanni

Brother Culture Sound System

Orquestra Voadora

Pedro Burmester & Quarteto de Cordas de Matosinhos

Mulheres que fazem barulho

DJ Mam

VJ Astronauta Mecanico e Thiago Montano

25 de setembro

Emicida

KT Gorique

Don Letts

Nishat Khan

Maria João e Mário Laginha

Ministério Público Soundsystem

Manuel de Oliveira

Baile da Orquestra Voadora & DJ João Tenreiro

VJ Astronauta Mecanico e Thiago Montano



JORGE PALMA

Jardins do Palácio Baldaya, Benfica, Lisboa, 25 de setembro



ANGEL OLSEN

Capitólio, Lisboa, 26 e 27 de setembro



EMICIDA

Teatro Tivoli, Lisboa, 27 de setembro



SIGUR RÓS

Campo Pequeno, Lisboa, 28 de setembro



FESTIVAL MIL

Várias salas no Cais do Sodré, Lisboa

De 28 a 30 de setembro

Com Tomás Wallenstein, Filipe Sambado, Cassete Pirata, João Não, Trypas Corassão ou David Sabbag

Festival Para Gente Sentada

Theatro Circo, Braga

30 de setembro: Helado Negro, Ghostly Kisses, Caio

1 de outubro: Villagers, Sean Riley com The Legendary Tigerman, Valter Lobo

Diogo Piçarra

Altice Arena, Lisboa, 1 de outubro



BACKSTREET BOYS

Altice Arena, Lisboa, 3 de outubro



DAVID FONSECA

Tivoli, Lisboa, 4 de outubro

Teatro Sá da Bandeira, Porto, 12 de outubro



JORGE PALMA

Teatro Tivoli, Lisboa (concertos especiais dedicados a certos álbuns)

7 de outubro

26 de outubro

1 de novembro

8 de novembro

AMPLIFEST

Hard Club, Porto



7, 8 e 9 de outubro

Amenra

Brutus

Caspian

Cult of Luna

Elder

Holy Fawn

Irist

Jo Quail

Midwife

Oranssi Pazuzu

Pallbearer

Patrick Walker (40 Watt Sun)

Telepathy

Vile Creature

Wolves in the Throne Room

13, 14 e 15 de outubro

Aaron Turner

Anna Von Hausswolff

Bongripper

Bruit ≤

Caspar Brötzmann Bass Totem

Deafheaven

Envy

Godspeed You! Black Emperor

Hellripper

Lingua Ignota

Spectral Wound

Sumac

William Fowler Collins

MACHINE HEAD

Campo Pequeno, Lisboa, 9 de outubro



MACY GRAY

Coliseu de Lisboa, 12 de outubro

Coliseu do Porto, 13 de outubro



PANDA BEAR & SONIC BOOM

B.leza, Lisboa, 13 de outubro

Mouco, Porto, 14 de outubro



TIM BERNARDES

14 de outubro: Casa da Cultura, Ílhavo

15 de outubro: Teatro Municipal de Ourém

21 de outubro: Theatro Circo de Braga

22 de outubro: CAE da Figueira da Foz

23 de outubro: Coliseu dos Recreios, Lisboa

24 de outubro: Casa da Música, Porto



MOULLINEX

Coliseu de Lisboa, 15 de outubro

SWEDISH HOUSE MAFIA

Altice Arena, Lisboa, 15 de outubro



PLUTO

Bang Venue, Torres Vedras, 15 de outubro

BLACK CROWES

Campo Pequeno, Lisboa, 19 de outubro

URIAH HEEP

Aula Magna, Lisboa, 20 de outubro



ROCK À MODA DO PORTO

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 22 de outubro

Com: GNR, Clã, Pluto, Três Tristes Tigres e Zen



AGIR

Teatro São Luiz, Lisboa, 25 de outubro

Gyedu-Blay Ambolley

B.leza, Lisboa, 27 de outubro

FADO BICHA

M.Ou.Co, Porto, 27 de outubro

Teatro Maria Matos, Lisboa, 2 de novembro

FRANZ FERDINAND

Campo Pequeno, Lisboa, 29 de outubro



WOLF ALICE

Coliseu de Lisboa, 31 de outubro

MOONSPELL

Coliseu do Porto, 31 de outubro

Coliseu de Lisboa, 1 de novembro



LOW

Casa da Música, Porto, 31 de outubro



XUTOS & PONTAPÉS

Tivoli, Lisboa

2, 3, 4 e 5 de novembro (dois concertos no dia 5)

Celebração dos 35 anos de “Circo de Feras”

STEREOLAB

Lux, Lisboa, 3 de novembro

Hard Club, Porto, 4 de novembro

CUT COPY

Coliseu de Lisboa, 4 de novembro



ORNATOS VIOLETA

Teatro Aveirense, Aveiro, 5 e 6 de novembro

DEEP PURPLE

Campo Pequeno, Lisboa, 6 de novembro



WIDOWSPEAK

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 8 de novembro

Auditório CCOP, Porto, 9 de novembro



SIMONE

Coliseu do Porto, 10 de novembro

Casino Estoril, 12 de novembro

Coliseu de Lisboa, 13 de novembro

BON IVER

Altice Arena, Lisboa, 11 de novembro



LINDA MARTINI

12 de novembro – Teatro Joaquim Benite, Almada

Alt-J

Campo Pequeno, Lisboa, 17 de novembro



TERESA SALGUEIRO

Teatro Tivoli, Lisboa, 18 de novembro

Teatro Sá da Bandeira, Porto, 30 de novembro

THE SCRIPT

Campo Pequeno, Lisboa, 18 de novembro

FAUSTO BORDALO DIAS

40 anos de "Por Este Rio Acima", Aula Magna, Lisboa, 19 e 20 de novembro



JORGE PALMA com PALMA'S GANG

Capitólio, Lisboa, 19 de novembro

BAND OF HORSES

Coliseu de Lisboa, 22 de novembro



GENTLEMAN

Coliseu de Lisboa, 24 de novembro



PORRIDGE RADIO

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 25 de novembro



ROSALÍA

Altice Forum, Braga, 25 de novembro

Altice Arena, Lisboa, 27 de novembro



SUPER BOCK EM STOCK

Avenida da Liberdade, Lisboa

25 e 26 de novembro



25 de novembro: Alfie Templeman, Bala Desejo, They Hate Change, TV Girl

26 de novembro: Miami Horror, Obongjayar, Porridge Radio, Sudan Archives, The Clockworks, W. H. Lung

ORNATOS VIOLETA

Teatro das Figuras, Faro, 26 de novembro



FESTIVAL AUTHENTICA

Altice Forum Braga, 9 e 10 de dezembro

9 de dezembro

Palco Authentica

Kodaline

Luísa Sonza

Becky Hill

Palco Urban

Rels B

Profjam

Jimmy P

Dino D’Santiago

Palco Auditorium

Ghost Hunt

Shange

Jüra

Quadra

Dance Room

BIIA

Rusty

Rhythm

Farofa

10 de dezembro

Palco Authentica

Rag’n’Bone Man

James Bay

Nothing But Thieves

Palco Urban

De La Soul

Mundo Segundo & Sam The Kid

Mala Rodriguez

Chico da Tina

Palco Auditorium

NO!ON

Paraguaii

Killimanjaro

This Penguin Can Fly

Dance Room

Order

Firmeza

CelesteMariposa

Joff



EVANESCENCE

Campo Pequeno, Lisboa, 12 de dezembro



2023

JUSTIN BIEBER

Altice Arena, Lisboa, 21 de janeiro de 2023

MICHAEL BUBLÉ

Altice Arena, Lisboa, 27 de janeiro

VALETE

Coliseu de Lisboa, 3 de fevereiro

Coliseu do Porto, 4 de fevereiro



EROS RAMAZOTTI

Altice Arena, Lisboa, 4 de fevereiro

BRING ME THE HORIZON

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 15 de fevereiro



BULLET FOR MY VALENTINE

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa,18 de fevereiro

PAULINO VIEIRA

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 20 de fevereiro



VILLE VALO

Capitólio, Lisboa, 26 de fevereiro

Hard Club, Porto, 27 de fevereiro

BÁRBARA TINOCO

Campo Pequeno, 11 de março de 2023

Pavilhão Rosa Mota, 25 de março de 2023



ROGER WATERS

Altice Arena, Lisboa, 17 de março

THE MISSION

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 27 de abril

Hard Club, Porto, 28 e 29 de abril



BIG THIEF

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 29 de abril



D'ZRT

Altice Arena, Lisboa, 29 e 30 de abril

Pavilhão Multiusos de Guimarães, 6 e 7 de maio

Pavilhão Rosa Mota/Super Bock Arena, Porto, 19 de maio



YES

Campo Pequeno, Lisboa, 7 de maio

COLDPLAY

Estádio Cidade de Coimbra, 17, 18, 20 e 21 de maio



PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto, de 7 a 10 de junho



RAMMSTEIN

Estádio da Luz, Lisboa, 26 de junho



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, de 6 a 8 de julho



SUPER BOCK SUPER ROCK

Meco, de 13 a 15 de julho