Morreu Anton Fier, baterista dos Feelies e fundador dos Golden Palominos

Morreu Anton Fier, baterista norte-americano que fez parte dos Feelies, Lounge Lizards e Golden Palominos. O músico tinha 66 anos e, apesar de a família ainda não ter partilhado qualquer comunicado, a sua morte está a ser lamentada desde esta quarta-feira, 21 de setembro, por numerosos músicos, como Bob Mould, dos Hüsker Dü, que Fier acompanhou a solo; John Lurie, dos Lounge Lizards, ou Syd Straw, que tocou nos Golden Palominos e que escreveu que o baterista e produtor “nunca percebeu o quanto era amado”.

Nascido em Cleveland, no estado norte-americano do Ohio, em 1956, Anton Fier mudou-se para Nova Iorque no final dos anos 70, tocando bateria com os Feelies no álbum “Crazy Rhytms” (1980), integrando os Lounge Lizards, tocando com os Voidoids e colaborando com Bill Laswell, John Zorn e Arto Lindsay, entre muitos outros. Em 1983, criou com Arto Lindsay, John Zorn, Bill Laswell e Fred Firth os Golden Palominos, cujo álbum de 1985, “Visions of Excess”, contou com a participação de Michael Stipe, vocalista dos REM.

Do trajeto de Anton Fier consta ainda uma passagem pelos Swans, tendo tocado no álbum de 1991 “White Light From The Mouth of Infinity”, e participações em discos de Mick Jagger, Yoko One, Lloyd Cole e Laurie Anderson, entre muitos outros.