Artur Peixoto (MEO Kalorama): “Posso dizer, com um bocado de vaidade, que estive quase a trazer Rolling Stones a Portugal no verão passado”

Depois de anos enquanto programador e agora enquanto promotor de espetáculos e diretor do festival MEO Kalorama, Artur Peixoto continua a tentar trazer os Rolling Stones a Portugal. Questionado, no podcast Posto Emissor, sobre a banda que continua a escapar-lhe entre os dedos, revela que um concerto da banda britânica esteve quase a acontecer no verão.

"Posso dizer, com um bocado de vaidade, que esteve quase a acontecer no verão passado. Mesmo muito quase a acontecer", revela Artur Peixoto, “é aquilo que eu digo: se fizer os Rolling Stones vou mudar de área. Reformo-me”.

Recorde-se que os Rolling Stones deram o mais recente concerto em solo nacional no Rock in Rio-Lisboa, em 2014, tendo antes passado pelo Estádio de Alvalade, em Lisboa, em 2007 e pelo Estádio do Dragão, no Porto, em 2006. A banda britânica terminou em agosto a digressão “Sixty” na Europa, tendo dado concertos em países como Espanha, França, Alemanha ou Inglaterra.

Ouça a partir dos 57 minutos e 46 segundos.