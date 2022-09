Smashing Pumpkins já estão a tocar "Atum", o seu disco novo, ao vivo

Depois de anunciarem a edição de um novo álbum, de título “Atum”, para abril de 2023, os Smashing Pumpkins já começaram a ‘testar’ as canções desse trabalho ao vivo.

Esta terça-feira, a banda atuou em Chicago (a cidade natal de Billy Corgan), incluindo no alinhamento do concerto a canção ‘Empires’.

No YouTube, surgiu um áudio (sem imagem) desse mesmo tema.

Além de ‘Empires’, os Smashing Pumpkins tocaram também no concerto de Chicago ‘Beguiled’, outro dos temas incluídos em “Atum”.

“Atum: A Rock Opera in Three Acts” terá 33 faixas e é apresentado pela banda como uma sequela de “Mellon Collie and the Infinite Sadness”, de 1995, e “Machina/The Machine of God”, de 2000. Chega às lojas em abril e, até lá, cada uma das canções será apresentada individualmente no podcast “Thirty-Three With William Patrick Corgan”.