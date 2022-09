São necessárias mais provas para acusar Marilyn Manson de abusos sexuais, dizem autoridades de Los Angeles

Os detetives encarregues de investigar as acusações de abusos sexuais feitas contra Marilyn Manson entregaram o seu relatório ao Ministério Público de Los Angeles, que afirmou precisar de mais provas antes de acusar formalmente o músico.

Os alegados crimes remontam ao período entre 2009 e 2011. Manson foi acusado de violência doméstica e de abusar sexualmente de várias mulheres.

Os advogados do músico não comentaram, para já, a notícia mas afirmam que todas as alegações feitas contra Manson são falsas.

No relatório estão os resultados das buscas feitas à casa de Manson em Hollywood, no passado mês de novembro, que acabaram com a apreensão de computadores, telemóveis e outros objetos.