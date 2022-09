Artur Peixoto (MEO Kalorama): “As pessoas precisam disto. Se for preciso, fazem sacrifícios no dia-a-dia por 3 dias de glória num festival”

Artur Peixoto, diretor do festival MEO Kalorama e da promotora de espetáculos House of Fun, acredita que as pessoas fazem grandes esforços para poder comprar bilhetes para festivais e outros eventos de música. “As pessoas precisam disto. Se for preciso, fazem sacrifícios no dia-a-dia para ter três dias de glória num festival”, diz, no mais recente episódio do podcast Posto Emissor.

“Como promotor, sinto a responsabilidade de entregar o melhor festival possível, porque sei que muitas destas pessoas fazem imensos sacrifícios para poderem ter estes dias de felicidade, ver os artistas de que gostam e divertir-se”, acrescenta.

