Smashing Pumpkins anunciam uma "ópera rock". Chama-se "Atum", tem 33 canções e sai em abril

Os Smashing Pumpkins anunciaram o lançamento de um novo álbum, “ATUM: A Rock Opera In Three Acts”.

O disco conterá, ao todo, 33 canções, que serão reveladas cronologicamente e individualmente através do podcast “Thirty-Three With Billy Corgan”, até ao lançamento do álbum, em abril de 2023. Na sua edição em vinil, “ATUM” conterá mais 10 canções originais.

O primeiro single, 'Beguiled', já se encontra disponível para escuta. Os Smashing Pumpkins irão iniciar, em outubro, uma nova digressão na companhia dos Jane's Addiction.

Ouça aqui ‘Beguiled’: