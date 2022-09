Mariah Carey vai editar álbum grunge gravado em segredo nos anos 90

Mariah Carey vai reeditar “Someone's Ugly Daughter”, álbum editado em 1995 sob o nome Chick e que foi inspirado pela sonoridade grunge. O envolvimento da cantora norte-americana, que apesar de ter coescrito a grande maioria das canções apenas participa na versão final do disco como voz secundária, só se tornou público em 2020, aquando do lançamento da sua autobiografia “The Meaning Of Mariah Carey”.

Após a revelação, o engenheiro de som Dana Jon Chappelle deu uma entrevista à revista “Rolling Stone”, na qual afirmou que “Someone's Ugly Daughter” foi inspirado por bandas como as Sleater-Kinney, L7 e Green Day.

Mais recentemente, Mariah Carey revelou, em entrevista ao podcast “Music Now”, que foram encontradas as gravações originais, nas quais a sua voz ainda não tinha sido substituída pela da amiga Clarissa Dane, e que o disco será reeditado. E não é tudo: o projeto Chick poderá vir a conhecer uma sequela. A data de lançamento desta reedição não é, para já, conhecida.