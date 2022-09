Lil Nas X responde a manifestação de religiosos oferecendo pizza aos participantes

O rapper Lil Nas X respondeu a uma manifestação que teve lugar à porta de um concerto seu, na cidade norte-americana de Boston, oferecendo pizza aos participantes no protesto.

A história foi contada pelo próprio artista, num vídeo partilhado nas redes sociais. “Tinha umas pessoas a protestar à porta do meu concerto, ontem à noite”, disse, referindo-se ao sucedido no passado domingo. “Então mandei-lhes pizza”.

No vídeo, os participantes no protesto, aparentemente membros de uma congregação religiosa, indignados com a homossexualidade do rapper, são vistos a declinar a comida.

Musicando o vídeo com ‘Mystery of Love’, de Sufjan Stevens, Lil Nas X brincou ainda “Infelizmente, um dos homofóbicos era muito atraente. Apaixonei-me acidentalmente por um dos manifestantes homofóbicos”.