Artur Peixoto (MEO Kalorama): “O Tom Waits provavelmente nunca virá a Portugal. Não é por falta de tentativa, mas a resposta é sempre não”

Artur Peixoto, o mais recente convidado do podcast Posto Emissor, acredita que Tom Waits “provavelmente nunca virá” tocar a Portugal. O diretor do festival MEO Kalorama e da promotora House of Fun, acrescenta que “não é por falta de tentativa minha ou de muitos outros promotores, mas a resposta é sempre, invariavelmente, não”.

“Há o mito urbano de que ele tem familiares portugueses e vem cá, obscuramente, passar férias algures ali na região da Figueira da Foz”, acrescenta ainda, “mas ele, por norma, nem nos Estados Unidos toca. Quando é que foi a última vez que ele veio à Europa? Para aí 2007 ou 2008, se não estou em erro”.

Ouça a partir dos 58 minutos e 59 segundos.