Fãs de Lil Baby destroem recinto após rapper cancelar concerto à última hora

Os fãs do rapper Lil Baby destruíram o recinto do festival Breakout, em Vancouver, no Canadá, depois de o rapper cancelar o seu concerto, no passado domingo. Os incidentes causaram vários feridos e levaram a numerosas detenções.

Nas imagens partilhadas online, é possível ver os espectadores a causar graves estragos à infraestrutura. Várias publicações norte-americanas avançam que algumas tendas foram, também, incendiadas, e os terminais multibanco vandalizados.

Hoje, Lil Baby publicou um pedido de desculpas no Instagram, explicando que o seu corpo “deu de si” após a digressão com Chris Brown e prometendo compensar os fãs pelo cancelamento.

Veja as imagens do motim a partir dos 50 segundos: