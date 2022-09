Cantora Arlo Parks cancela concertos para tratar da sua saúde mental

Arlo Parks anunciou o cancelamento de vários concertos da sua digressão, para cuidar da sua saúde mental.

A cantora britânica, que em agosto atuou no festival de Paredes de Coura, disse-se “exausta”.

“Tenho andado na estrada ao longo dos últimos 18 meses. Trabalhei no duro, preocupando as pessoas à minha volta. Mas tinha medo de me desiludir, desiludir os meus fãs”.

“Não tomei esta decisão de ânimo leve, mas estou toda estragada. Preciso de ir para casa e tomar conta de mim. Tudo farei para vos compensar - por enquanto, podem pedir um reembolso”.



A digressão de Arlo Parks deverá continuar a 26 de setembro, com um concerto na Crystal Ballroom, em Portland (EUA).

Recorde as fotos do concerto de Arlo Parks no Vodafone Paredes de Coura:

1 / 11 1 / 11 rita carmo 2 / 11 2 / 11 rita carmo 3 / 11 3 / 11 rita carmo 4 / 11 4 / 11 rita carmo 5 / 11 5 / 11 rita carmo 6 / 11 6 / 11 rita carmo 7 / 11 7 / 11 rita carmo 8 / 11 8 / 11 rita carmo 9 / 11 9 / 11 rita carmo 10 / 11 10 / 11 rita carmo 11 / 11 11 / 11 rita carmo