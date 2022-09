O Festival Iminente, de Vhils, está de volta: bem-vindos à Lisboa “aberta”

As cidades não podem ser, simultaneamente, conglomerados de equipamentos e serviços e desertos de pessoas e ideias. Essa parece ser a linha orientadora do Iminente, festival que nasceu em 2016, na “periférica” Oeiras, que já passou por Londres, Marselha, Xangai e Rio de Janeiro, e que em 2018 chegou a Lisboa, para uma primeira edição em Monsanto. Em 2022, no regresso pós-pandémico à Matinha, na zona oriental da capital, o evento criado pelo artista plástico Vhils volta a plantar a música, as artes, as pessoas e as ideias numa área onde, não por acaso, parece estar iminente uma explosão de futuro.

