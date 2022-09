A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade revelou, nas suas redes sociais, que está grávida.

“Do ventre nasce um novo coração”, escreveu a artista, que nasceu há 37 anos em Cuba, tendo vivido em países como Cabo Verde, Senegal, Angola, Alemanha e França.

Veja aqui o post em que Mayra Andrade, cujo disco mais recente, “Manga”, saiu em 2019, anuncia a boa nova:

Mayra Andrade atuou, no passado verão, no Super Bock Super Rock, em Lisboa. Recorde aqui as fotos do espetáculo: