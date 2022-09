Concerto virtual dos ABBA “abençoado” pela presença em pele e osso de uma das cantoras

Anni-Frid Lyngstad (Frida) marcou presença num dos últimos concertos virtuais dos ABBA, em Londres, mas os fãs só o souberam no final.

Esta série de concertos, que começou em maio, junta versões digitais do quarteto sueco a uma banda de dez músicos, interpretando os maiores sucessos dos ABBA.

No final do espetáculo, um apresentador anunciou que Frida estava presente na sala: “Ela manda-vos os seus melhores cumprimentos”, disse. A reação do público ao vislumbrar a cantora foi imediata, com uma chuva de aplausos.

Veja o vídeo: