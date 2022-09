Brett Anderson (Suede): “Não há muitos artistas cinquentões que ainda façam música interessante. Mas nós sim”

Brett Anderson deu uma entrevista ao tablóide britânico “The Sun”, onde defendeu que os Suede continuam a fazer “um trabalho válido”, mesmo estando já numa fase avançada das suas carreiras.

“Vou dizer algo bastante arrogante: não há muitos artistas cinquentões que ainda façam música interessante. Mas nós sim”, disse.

O vocalista, que com os Suede atuou recentemente no festival EDP Vilar de Mouros, lançando um novo álbum - “Autofiction” - na passada sexta-feira, explicou ainda que o que o motiva a continuar é não se sentir “satisfeito” com os seus trabalhos anteriores.



“Sinto-me sempre algo desapontado, mesmo quando a música é elogiada pela crítica”, afirmou. “Ainda temos muito a provar. Gosto de pensar que lá chegaremos, faz parte do meu processo. Temos de continuar a procurar por algo melhor, mesmo que a perfeição seja uma ilusão”.