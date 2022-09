Banda russa envolvida em confrontos após concerto no Porto

Os membros da banda Moscow Death Brigade, um grupo russo de hip-hop e punk hardcore, foram acusados de agredir dois homens no final do concerto que deram no Porto, no passado fim de semana.

Segundo o “Jornal de Notícias”, a PSP confirma que duas pessoas - uma de 51 anos e outra de 32 - sofreram ferimentos causados por um x-ato, ao início da noite, junto à sala Barracuda. As autoridades vão agora apurar se os membros da banda estiveram envolvidos no ataque.

Na sua página de Facebook, um dos membros da banda, que assina como Boltcutter Vlad, garante que ele e outro membro do grupo é que foram vítimas de um ataque “por motivos ridículos”, ainda durante o concerto, e que o ataque terá sido levado a cabo por um grupo de pessoas em que havia um membro “da extrema-direita ligado ao futebol”.

“Sofremos ferimentos graves e um de nós teve de ficar no hospital”, escreve o russo, acusando a promotora do espetáculo de não ter contratado segurança para o mesmo. “Levámos murros, pontapés na cabeça, atiraram-nos garrafas”, escreve Boltcutter Vlad, explicando que as agressões começaram quando a banda pediu ao público que não se fumasse na sala.

Formados em 2007, os Moscow Death Brigade atuam, à semelhança das Pussy Riot, com balaclavas, e assumem-se como uma banda antifascista e antirracista. Tomaram posições públicas contra o sexismo e a homofobia. Em abril de 2022, iniciaram uma campanha de venda de merchandising para apoiar a "Taxi for Solidarity", organização voluntária que ajuda os refugiados da Ucrânia no contexto da invasão russa.

Veja aqui a mensagem dos Moscow Death Bridage: