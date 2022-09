Slipknot: Corey Taylor e Jim Root poderão formar uma nova banda

Corey Taylor afirmou, em entrevista à “Metal Hammer”, que poderá vir a formar um novo projeto musical com o guitarrista Jim Root.

Para além dos Slipknot, os dois colaboraram nos Stone Sour, até Root ter sido expulso dessa banda em 2013. Segundo Corey Taylor, os dois já ultrapassaram as suas divergências.

“Eu e ele somos pessoas muito diferentes”, explicou. “Andávamos a passar por uns momentos complicados. Já os resolvemos, e temos falado em compor umas coisas fora dos Slipknot e dos Stone Sour”.

“É bom reencontrares um amigo, e perceber que podes sempre reencontrares-te com pessoas com as quais te preocupas. Não posso dizer que não fui responsável por alguns dos problemas”, admitiu, “mas isso só é possível depois de uma autorreflexão. A partir daí, podes começar a mostrar às pessoas que lamentas mesmo”.

Há três anos, Jim Root havia dito à “Metal Hammer” que, caso não tivesse saído dos Stone Sour, o guitarrista e Corey Taylor iriam acabar por “se matar um ao outro”. O grupo está em hiato desde 2020.