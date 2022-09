Mel C diz que que sofreu abuso sexual na véspera do primeiro concerto das Spice Girls

Mel C afirmou ter sido agredida sexualmente por um massagista antes do primeiro concerto de sempre das Spice Girls.

O caso terá ocorrido a 11 de outubro de 1997, em Istambul (Turquia), no hotel em que as Spice Girls se encontravam alojadas. “Estávamos em Istanbul, era a véspera do primeiro concerto das Spice Girls. Pelo que decidi ir fazer uma massagem, no hotel”, começou por dizer a cantora de 48 anos no podcast “How to Fail”, de Elizabeth Day.

“Procurei enterrar na memória aquilo que me aconteceu, porque tinha outras coisas em que me concentrar. Não queria criar um enorme aparato, e não tinha tempo para lidar com aquilo”, elaborou a artista, que esta quinta-feira lançou um livro de memórias, “Who I Am”.

Mel C explicou que se havia esquecido do incidente, até o ter anotado na sua autobiografia. “Lembrei-me dele em sonho. Acordei e tinha-o na cabeça”, contou. “E pensei, nem tinha planeado colocar isso no livro. E depois: será que quero mesmo revelar isto?”.

"Cheguei à conclusão de que era muito importante dizê-lo. Há coisas terríveis a acontecer a toda a hora, e esta não foi tão má quanto poderia ter sido". Mas senti-me violada, muito vulnerável", acrescentou.